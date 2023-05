Werden wir in Zukunft noch ein Schlafzimmer brauchen?

Woher kommen Trends?

Ernst Maurer: Das kommt daher, dass heute viele neue Baustoffe zur Verfügung stehen. Gläser sind in Dimensionen herstellbar, die ein neues Erleben der Innenräume möglich machen. Auch die Holzbautechnologie hat sich stark weiterentwickelt. Neben den ökologischen und nachhaltigen Eigenschaften des Baustoffes erreicht man mit dem Einsatz von Holz, ansprechende atmosphärische Wirkung innen wie außen. Wir bauen jetzt einen Schulcampus in Hollabrunn, der auch konstruktiv in Holzbau errichtet wird.

Christoph Maurer: In Zukunft wird es so sein, dass die Materialien sicher viel vorgeben. Vielleicht wird etwas erfunden, was so leicht wie Watte ist und so hält wie Beton. Oder Wasser. Das wird die nächste Ressource sein, die knapp wird. Im Wohnbau gibt es vielleicht in Zukunft keine Duschen mehr, so wie wir sie kennen, sondern man geht hinein und wird auf Schmutz gescannt und alles ist weg, um Wasser zu sparen.

Werden Innovationen heute schneller umgesetzt?

Christoph Maurer: Definitiv. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Technik, Medizin etc. Man sagt, dass Menschen künftig weniger Schlaf brauchen werden. Welchen Stellenwert hat dann noch das Schlafzimmer? Brauche ich noch eine Küche oder wird nur mehr geliefert? Viele Themen, die uns in der Planung beschäftigen werden.