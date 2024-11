Arzt oder Apotheker: Wer soll Medikamente abgeben?

Strenge Regeln für Hausapotheken

Geregelt ist die Errichtung von Hausapotheken im Apothekengesetz. Dort ist unter anderem festgelegt, dass Allgemeinmediziner nur dann eine Hausapotheke betreiben dürfen, wenn sich in der entsprechenden Gemeinde keine öffentliche Apotheke befindet und wenn die nächste Apotheke mehr als sechs Straßenkilometer von der Ordination entfernt ist. Was in der Vergangenheit öfter schon zu zähen Rechtsstreitigkeiten und kuriosen Auswüchsen geführt hat. Etwa, dass Ärzte oder Apotheker ihren Standort in einem entlegenen Container errichteten, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Zahl der Hausapotheken schrumpft

Um die Jahrtausendwende gab es noch jeweils rund 1.100 Apotheken und Hausapotheken. Mittlerweile ist die Zahl ersterer auf 1.426 geklettert (dazu kommen noch 32 Filialen), während jene der Hausapotheken wegen rechtlicher Verschärfungen auf rund 800 zurückgegangen ist.