Abseits der Gebühren: Die ORF-Debatte, die nicht geführt wird

Eine etwaige Überführung der ORF-Finanzierung ins Budget würde eine Zukunftsfrage jedenfalls so nebenbei lösen: Die nämlich, dass die Zahl der Gebührenzahler bald abnehmen könnte. Je mehr Junge lieber streamen – auch in der TVThek! – und auf den TV-Empfang verzichten, desto weniger Gebührenzahler wachsen nach. In anderen Ländern – etwa Deutschland – wurde deswegen nach einer erbitterten Debatte eine Haushaltsabgabe eingeführt: Jeder Haushalt zahlt für das öffentliche Fernsehen, was nicht weit weg ist von der Budgetfinanzierung.