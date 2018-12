Analyse: Wie Schwarz-Blau den Medienmarkt umbauen will

Das Thema ORF-Gebühr wird ebenfalls aufgemacht werden. Ob eine Haushaltsabgabe (jeder Haushalt muss zahlen) kommt oder eine erweiterte Form der bisherigen GIS-Gebühr, wo man auch für reines Streaming in die Tasche greifen muss, ist noch nicht abgemacht. Allerdings läuft die politische Willensbildung in beiden Lagern auf ein Szenario hinaus, in dem mehr Menschen weniger zahlen sollen. Die Verhandler jonglierten hier sehr weitreichende Ideen, die bis zu einer von der FPÖ vorgeschlagenen kompletten Abschaffung der GIS reichten. FPÖ-Verhandler Norbert Stegers Kurs ist auch nach den Verhandlungen derselbe: "Es muss billiger werden", sagte er am Montag zum KURIER.

Die Details werden bei einer großen Enquete zur Medienpolitik "im Frühjahr" stattfinden. Wohl im April oder Mai, wie der KURIER erfuhr. "Jetzt geht es auch darum, dem ORF in sein Gesetz zu schreiben, dass er eine neue Rolle übernehmen soll – auch in dem Thema Digitalstrategien sowie digitale Kooperationen und dass er mit seinen Produkten nicht die Privaten im Wettbewerb attackiert. Die Gemeinsamkeiten gehören in den Vordergrund gestellt", sagt ÖVP-Verhandler Hans Gasser, der früher als Medienmanager das WirtschaftsBlatt leitete. "Die erfolgreichen großen digitalen Initiativen bauen alle auf großen Kooperationen auf und nicht auf ein Hickhack der Kleinen gegen den ORF." Viel verspricht sich Schwarz-Blau in dem Zusammenhang von einer gemeinsamen digitalen Vermarktungsplattform von ORF und privaten Medien. Das Vorbild ist die erfolgreiche Bewegtbildplattform, die private Medienhäuser und der ORF via APA betreiben.