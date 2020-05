Abdullah-Zentrum in Wien eröffnet

Schon eine Stunde vor Beginn der Eröffnungszeremonie für das Abdullah-Zentrum für den interreligiösen und interkulturellen Dialog entlässt ein Bus am Montag um 18 Uhr eine illustre Schar vor der Wiener Hofburg: Muslime mit Bärten und Kufiya auf dem Kopf, Frauen mit dem roten Hindu-Punkt auf der Stirn, Juden mit Kippa und auch eine schwarze Nonne ganz in Weiß ist dabei.

Nach strengen Sicherheitschecks am Eingang, der von der Polizei weiträumig abgeriegelt ist, strömen sie in die ehemalige Habsburgerresidenz, wo UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die zentrale Rede hält. Er spricht davon, dass es zu viel „hasserfüllte Politik“ gebe. Religiöse, kulturelle und ethnische Grenzen müssten überwunden werden. Und: „Ich bin überzeugt davon, dass das Zentrum die Menschen zusammen bringen wird.“

Auch in anderen Reden, etwa der Außenminister der Gründungsstaaten Saudi-Arabien, Spanien und Österreich, wird die Wichtigkeit des gegenseitigen Respekts unterstrichen. Michael Spindelegger nennt das Zentrum in dieser Hinsicht einen „Meilenstein im Dialog“. Sein saudischer Kollege preist in seiner weitgehend auf Arabisch gehaltenen Rede Wien als „sehr gemütlichen“ Ort – und formuliert diese Passage auf Deutsch. Als Schnittpunkt verschiedener Kulturen sei die Bundeshauptstadt als Sitz des Zentrums hervorragend geeignet. Nach den vielen Ansprachen dürfen sich die Festgäste dann am Galadiner laben – koscher, halal oder vegetarisch. Alkohol gibt es auf diesem Bankett keinen.