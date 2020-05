Bandion-Ortner: „Dialog statt Monolog“

Draußen vor der Wiener Hofburg eine Protest-Mahnwache mit symbolischem Hungerstreik, drinnen eine feierliche Eröffnungszeremonie mit rund 650 geladenen Gästen, darunter höchste Religionsvertreter, Top-Politiker und Diplomaten sowie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon: Der heutige Montag steht in Österreich ganz im Zeichen des teils heftig umstrittenen Abdullah-Dialog-Zentrums, das nach dem saudi-arabischen König benannt ist. Vorab stand die Vize-Generalsekretärin des Zentrums, die ehemalige Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, dem KURIER Frage und Antwort.

KURIER: Kritiker wenden ein, dass Saudi-Arabien, wo eine rigide Auslegung des Koran praktiziert wird und wo es keine Religionsfreiheit gibt, mit dem Zentrum bloß sein Image aufpolieren und als Geldgeber (bis zu 15 Millionen Euro) die dominante Rolle spielen will. Was sagen Sie dazu?

Bandion-Ortner: Hier gibt es so viele Missverständnisse, die ich gerne aufklären will. Von der Organisationsstruktur ist es unmöglich, dass eine Kultur oder ein einzelnes Land die Richtung vorgibt. Die Religionsvertreter im neunköpfigen Board (siehe auch Artikelende) haben das Sagen. Das sind sehr selbstbewusste Leute, die würden das nie akzeptieren.

Aber heißt es nicht „Wer zahlt, schafft an“?

Der Dialog funktioniert wirklich. Ich war selbst überrascht, in welch harmonischer Art und Weise er abläuft.

Die Situation in Saudi-Arabien ist aber alles andere als erquicklich: Es finden Auspeitschungen statt, Frauen dürfen nicht Autofahren, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Gegenfrage: Was würde sich ändern, wenn der Austausch nicht stattfände. Dialog ist immer besser als Monolog. Wir sind nicht dazu da, um andere zu beurteilen oder uns irgendwo einzumischen. Es geht darum, Unterschiede herauszuarbeiten und zu akzeptieren. Wir können die Welt nicht von heute auf morgen verändern, das wissen wir, doch langfristig wird unsere Arbeit Früchte tragen – in allen Ländern dieser Welt. Und sie wird auch zur Verbesserung der Menschenrechte, letztlich zum Frieden beitragen.