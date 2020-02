5,3 Mio. Euro für Asylheime: Nur 4 von 18 genutzt

Die Betreuungseinrichtungen für Asylwerber haben den Bund im vergangenen Jahr rund 5,3 Mio. Euro gekostet. Das geht aus einer der APA vorliegenden Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) hervor. Nur vier der 18 Objekte werden aber tatsächlich für die Unterbringung genutzt. Die Freiheitlichen fordern eine Rechnungshofprüfung.

Aktive Bundesbetreuungseinrichtungen gibt es momentan nur im Kärntner Rappitsch, in Graz-Andritz, in der Salzburger Gemeinde Bergheim und im niederösterreichischen Schwechat. Zehn Objekte, die der Bund angemietet hat, dienen laut Anfragebeantwortung als Vorsorgekapazität, vier als Materialdepot. Teuerstes Objekt war 2019 jenes - ebenfalls stillgelegte und privat angemietete - in Steinhaus am Semmering mit Kosten von insgesamt 510.000 Euro.