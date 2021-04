51 Prozent wollen Freiheit für Geimpfte, Kritik an langsamer Regierung

Eindeutig ist auch die Meinung, wonach Geimpfte früher zum normalen Leben zurückkehren sollen. 51 Prozent sagen ja, 39 Prozent sind dagegen. Die SPÖ, die im Bundesrat ein Veto gegen rasche Freiheiten für Geimpfte eingelegt hat, agiert hier gegen die Mehrheit ihrer Anhänger: 56 Prozent der SPÖ-Wähler sind für, 40 Prozent gegen raschere Normalität für Geimpfte.

Kanzler-Versuch nicht erfolgreich

Auch die Bundesregierung steigt bei der Umfrage nicht gut aus. Wer ist schuld am schleppenden Impfen? Normalerweise verliert so eine Frage immer die EU. Aber diesmal liegen die EU und auch die Pharmakonzerne weit besser als die Bundesregierung, die für 36 Prozent die Hauptschuld an den Impfverzögerungen trägt. Für 23 Prozent ist die EU, für 22 Prozent die Pharmaindustrie verantwortlich.

Der Versuch des Kanzlers, das Gesundheitsministerium (dessen Beamte) alleinverantwortlich zu machen, scheint nicht erfolgreich: Nur fünf Prozent geben dem Gesundheitsministerium die Hauptschuld an den Impfverzögerungen. daniela kittner