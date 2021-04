KURIER-OGM-Umfrage zeigt Umsturz im Wählerverhalten

Es ist eine große Umfrage am Ende des ersten Quartals 2021. 800 Personen hat das OGM-Institut im Auftrag des KURIER interviewt – und das Ergebnis ist für die türkis-grüne Koalition ernüchternd. „Das Zusammentreffen größter Frustration wegen des Hin und Her bei Corona und dem Chat-Gate der ÖVP sorgt für einen Umsturz im Wählerverhalten. Schon lange nicht war die Quote von Unentschlossenen und dezidierten Nichtwählern so hoch“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Der Stimmungssturz manifestiert sich in mehrfacher Hinsicht.