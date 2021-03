Aus dem Innenleben von Türkis-Grün - und warum die Koalition einen Frühling erwartet

ÖVP und Grüne am Scheideweg. Grüne als Opfer türkiser Machtpolitik. Kurz sondiert fliegenden Wechsel zur SPÖ: So ähnlich lauten die Spekulationen und Analysen politischer Beobachter in wiederkehrender Regelmäßigkeit. Der vorerst letzte Koalitionskrach wurde medial ausgerufen, als die ÖVP Spitzenbeamte im Gesundheitsministerium attackierte.

Von den Grünen kam aber keine Gegenattacke. Warum?