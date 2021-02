Grün-Legende Stoisits: „Mein Grant auf die Grünen war groß“

Jetzt gibt es noch vier Jahre Legislaturperiode. Was raten Sie Ihren Freunden, dass sie sich nicht weiter unterbuttern lassen?

Die Grünen haben nur zu gewinnen. Man muss selbstbewusst sein, man muss fordern und man muss Nein sagen. Denn ich habe eine Sorge: Die Grünen in Deutschland waren auch einmal in Regierungsverantwortung. Das ist schon sehr lange her. Joschka Fischer war damals als Außenminister der Star der Grünen. SPD-Bundeskanzler war Gerhard Schröder. Bei den Wahlen hat Schröder katastrophal verloren. Die Grünen haben ihr Wahlergebnis halten können, waren nicht mehr in der Koalition, weil Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Die Grünen brauchten vier Jahre, um sich von diesem Schock zu erholen. Was heißt das? Umsetzen muss ich dann, wenn ich in der Regierung bin. Wir wissen nicht, was in drei oder vier Jahren ist. Deswegen rate ich: Selbstbewusst auftreten und machen. Auch in der Frage der Moria-Flüchtlinge. Die Grünen stehen zum Koalitionspakt, dass keine Asyl-Gesetze von der Vorgängerregierung zurückgenommen werden. Aber hier geht es darum, ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen. Ganz Österreich hätte applaudiert. Die österreichische Bevölkerung ist oft weiter entwickelt, als es die Politik ist. Sie ist aufgeschlossen, hilfsbereit und hat ein Gespür dafür, was sich mit unserem Wertekanon verträgt. Deswegen war mein Grant auf die Grünen groß, weil man behauptet hat, davon hängt die Koalition ab.

Haben Sie sich wieder mit den Grünen versöhnt?

Ja, ich habe mich versöhnt. Weil ich ewige Optimistin bin. Die Grünen sind in die Regierung gegangen, um etwas Neues zu schaffen. Dass das hart und steinig ist, war klar. Aber man hat sich darauf eingelassen, deswegen muss man jetzt vehement sein und immer sachlich bleiben. Und es wurde schon viel geschafft wie das Hass-im-Netz-Gesetz, der Start des 1-2-3-Tickets oder das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.