40 Euro AUA-Flugticket? "De facto kein Mindestpreis"

Und die Bevölkerung überzeugen Sie dabei durch Förderungen?

Durch Aufklärung und ja, im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ist bis zu einer Milliarde pro Jahr an Unterstützungsvolumen vorgesehen.

Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff bis 2025 zu zumindest 77 und bis 2029 zu 90 Prozent getrennt gesammelt und recycelt werden müssen. In Wien kann ich de facto alles in den Müll werfen, in Niederösterreich gibt es den gelben Sack. Wie können wir die Quote erreichen? Durch Plastikpfand auf Flaschen?

Es geht nicht nur um die Plastikflasche. Es geht um Mülltrennung und Kreislaufwirtschaft. Im ländlichen Bereich erfüllen wir die Quoten teils schon, in Städten wie Wien noch nicht. Es muss daher ein Zusammenspiel zwischen Industrie, Handel, Politik und Bevölkerung werden. Ein – zugegeben – komplexer Prozess. Wir sollten aber nicht nur einen Teil herausnehmen wie Plastikflaschenpfand, sondern das Gesamte sehen und die Quote intelligent gemeinsam lösen. Und das am besten, indem weder Bevölkerung noch Handel belastet werden.

Das heißt nicht Glasflasche statt Plastikflasche, sondern Plastikflasche und Glasflasche?

…und Innovation wie Mehrwegplastikflasche.