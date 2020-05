Kreislaufwirtschaft am Rand des Kollapses

Es gehe nun darum, die Recyclingstrukturen durch die Krise zu tragen, so Scharff. Daher habe die ARA ein " Resilienzpaket" formuliert, das etwa 70 Mio. Euro koste. Dahingehend sei man in Gesprächen mit der Politik, die bereits Hilfen über Hilfsfonds und Fixkostenzuschüsse zugesichert habe. Das Paket beinhalte aber auch "strukturelle Unterstützungen für die 'Akteure der Branche": Damit könnten Sammlung, Sortierung und Recycling aufrechterhalten und derzeit nicht absetzbare Sekundärrohstoffe zwischengelagert und Arbeitsplätze gesichert werden. Wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wären auch genug Recyclingrohstoffe vorhanden.

Spitzenposition halten

Niemals dürfe die Sammlung abgedreht werden - weder bei den Betrieben noch bei den Haushalten, so Scharff. " Österreich soll seine Spitzenposition in der EU halten." Im Zentrum stehe dabei, das Vertrauen der Bevölkerung in getrennte Sammlung aufrecht zu erhalten. "Wir wollen jede Verpackung zurück ins Recycling bringen."

Österreich habe zwar bereits heute die Zielvorgaben des EU-Kreislaufwirtschaftspakets 2025 für Verpackungen aus Papier, Glas und Metall erfüllt, so ARA-Vorstand Werner Knausz. Aber: " Kunststoff bleibt jedoch die große Herausforderung." Um die von der EU vorgeschriebene Recyclingquote von 50 Prozent Kunststoffverpackungen im Jahr 2025 zu erreichen, brauche es eine Verdopplung des Recyclings von aktuell 75.000 Tonnen auf 150.000 Tonnen in den kommenden vier Jahren, so Knausz.