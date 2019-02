33 Prozent Wahlbeteiligung ist kein Stärkesignal für die AK

Am 26. Mai findet die EU-Wahl statt, am 10. März sind Gemeinderatswahlen in Salzburg Stadt und in den Landgemeinden, im Herbst wählt Vorarlberg, und bis Ende April laufen, länderweise gestaffelt, die Arbeiterkammerwahlen. Von letzteren liegen die ersten Resultate vor.Was lässt sich aus den Ergebnissen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg ablesen?