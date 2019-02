Minus für Schwarz, leichtes Plus für Rot

Vorarlbergs VP-Arbeiterkammer-Präsident Hubert Hämmerle war thematisch im Wahlkampf zwar auf einer Linie mit Zangerl, machte jedoch, anders als der Tiroler, nicht österreichweit mit markigen Sagern von sich reden. Hämmerle verliert mit seiner Liste (ÖAAB/FCG) die absolute Mehrheit, die er seit 1974 durchgehend gehalten hatte. Sie war mit 51,7 Prozent (2014) auch nicht besonders stark abgesichert. Das Minus von 4,4 auf 47,3 Prozent der Stimmen fällt aber eindeutig aus.

Um sein Präsidentenamt muss sich Hämmerle trotzdem keine Sorgen machen. Seine Liste bleibt klare Nummer eins (siehe Grafik). Einen Erfolg beim ersten Antreten feiert die Migrantenliste HaK, die auf 6,1 Prozent kommt. Die zweite Migrantenliste (NBZ) stürzte ab.

Während alle anderen Bundesländer in der AK rot dominiert werden, bleibt der Westen weiter schwarz. Die AK-Wahlen werden als Stimmungstest für die SPÖ gewertet. Die Ergebnisse in Tirol und Vorarlberg sind aber nur bedingt aussagekräftig.

Denn dort verfolgten die Schwarzen jenen Anti-Regierungs-Kurs, von dem sich die rote FSG Erfolg verspricht. In Vorarlberg kam sie auf ein Plus von 3,2 Prozent. In Tirol waren es nur plus 1,2 für Rot, während Blau um fast drei Prozentpunkte zulegte.

Ein möglicher Bundes-Trend ist wohl erst absehbar, wenn am Samstag auch die AK-Wahlergebnisse aus Salzburg vorliegen, wo die FSG den Präsidenten stellt.