27. Juni 1989: Als Wien vom Rand Europas ins Zentrum rückt

Wien im Sommer 1989. Als der Stacheldraht an der ungarischen Grenze zerschnitten wird, ist der Himmel über der Stadt an der Schwelle zum Aufbruch leicht bewölkt. Auch sonst wirkt sie im Vergleich zu heute grau. Wer am Sonntag Milch kaufen will, muss zum Westbahnhof. Konsum ist für diesen Tag nicht vorgesehen.

Für die Tausenden Ungarn, Tschechoslowaken und DDR-Bürger, letztere im Sommer 1989 noch Flüchtlinge, ist Wien alles andere als grau. Hier herrscht Kapitalismus statt Planwirtschaft. An jeder Ecke, besonders an der Mariahilfer Straße, werden Elektrogeräte, Jeans und exotische Früchte wie Bananen für die Menschen aus dem Osten feilgeboten. Mit Bussen kommen sie in die Stadt und kaufen alles, auf das sie so lange verzichten mussten. Die Mariahilfer Straße wird längst „Magyarhilfer Straße“ genannt, denn den Ungarn war schon ein Jahr zuvor Reisefreiheit gewährt worden. Im Shoppingparadies Wien wird alles gekauft, was es unter der kommunistischen Mangelwirtschaft nicht gab. Mikrowellenherde, Tiefkühltruhen, Farbfernseher, Waschmaschinen.