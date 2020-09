20 Jahre ist´s her: EU-Sanktionen gegen Österreich

Die ersten Alarmglocken in der Union läuteten bereits während der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Belgien forderte einen Sonder-Außenministerrat der EU. Der französische Staatspräsident Jacques Chirac warnte vor einer Koalition mit den Freiheitlichen. Sowohl in Frankreich als auch in Belgien waren Rechtsaußenparteien nach FPÖ-Vorbild auf dem Vormarsch.

Mit der Vereidigung der Regierung am 4. Februar traten die Sanktionen der EU-14 in Kraft. Als die österreichische Ressortchefin Elisabeth Sickl (FPÖ) beim informellen Treffen der Arbeits- und Sozialminister in Lissabon das Wort ergriff, verließen die Kolleginnen Martine Aubry und Laurette Onkelinx aus Frankreich und Belgien den Saal. Die Sanktionen blieben weitgehend symbolisch, ihre Wirkung in Österreich war allerdings kontraproduktiv: Die Europa-Skepsis der Österreicher stieg laut den Eurobarometer-Umfragen massiv.