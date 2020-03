Im Schatten der Jörg-Haider-Brücke

„Die Lippitzbachbrücke wurde unter Kaiser Franz Joseph errichtet und soll nun von einem weiteren Kaiser am Leben gehalten werden.“ Das meint Kärntens Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler (BZÖ) zur jetzigen Situation rund um die Brücke über der Drau. 2005 wurde neben der alten Brücke eine neue errichtet, die von Dörfler später in „Jörg Haider-Brücke“ umgetauft wurde. Nun fordert er seinen Nachfolger, Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) dazu auf, sich für den Erhalt der historischen Überführung einzusetzen. „Wir hatten positive Gespräche. Ich bin überzeugt, dass sich Kaiser dem annehmen wird. Aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser hieß es, dass man generell gesprächsbereit sei und sich nach der Corona-Krise an einen Tisch setzen werde, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.