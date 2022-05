1. Mai: Ludwig lässt Rendi nicht im Regen stehen

„Man sieht an Wien, dass es einen Unterschied macht, wer das Land regiert“, betonte sie denn auch in ihrer Rede. Allein schon in Sachen Corona-Management hätte man einfach vom Ballhausplatz zum Rathausplatz blicken müssen. „Michael Ludwig zeigt vor, wie es geht.“

Die türkis-grüne Bundesregierung bringe hingegen nichts zustande. Da sei es kein Wunder, dass tagelang die neue Frisur des Bildungsministers Thema in den Medien war.