1. Mai: Abschied der "Legende" Häupl und Angriffe auf Türkis-Blau

„Die Rede war nichts Besonderes, Ludwig ist halt nicht Häupl“, lautete das knappe Urteil eines Jungfunktionärs, der anonym bleiben wollte – und sich offenbar wie so mancher an die historische Wachablöse in der Wiener SPÖ noch gewöhnen muss. Für Fabian Zickler von der SJ Favoriten sei das kein Wunder: „400.000 Wiener sind in der Ära Häupl geboren. Sie haben nie einen anderen Bürgermeister gekannt. Schade, dass er geht, aber irgendwann kommt für jeden die Zeit.“

Zickler hätte sich lieber Finanzstadträtin Renate Brauner oder eine andere Frau als neuen Bürgermeister gewünscht. An Ludwig stört ihn, dass er sich zu sehr an den Forderungen der Boulevardmedien orientiere. Er meint damit vor allem das Alkoholverbot am Bahnhof Praterstern, das der designierte Bürgermeister kürzlich verkündete. Daran stößt sich auch die rote Studentenorganisation VSStÖ, die am Dienstag mit Transparenten gegen das Verbot mobil machte.