1. Mai: Traditioneller Aufmarsch der SPÖ in vollem Gang

Der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ in Wien ist in vollem Gang. Seit den Morgenstunden ziehen die einzelnen Delegationen aus den Bezirken in Richtung Rathausplatz, wo am späten Vormittag die Schlusskundgebung stattfinden wird. Wohin die Reise inhaltlich geht, wurde auf den Transparenten und Schildern verdeutlicht. Dort stand die Kritik an der Bundesregierung im Mittelpunkt.

"Villengebühren statt Studiengebühren" war da etwa zu lesen. Mit "Justiz ohne Zaster freut blaue Gfraster" wurde wiederum auf die budgetäre Situation im Justizbereich verwiesen. Sehr präsent war erwartungsgemäß auch das Thema AUVA: "Lügt uns nicht an. AUVA = Reichengeschenk" oder "Keine Zerschlagung der AUVA" hieß es da etwa. Die SPÖ aus der Brigittenau (wo sich das AUVA-Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler befindet, Anm.) hatte sogar Krankenbetten mitgebracht, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen.