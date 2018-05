1. Mai: Die rote Basis wärmt für den Arbeitskampf auf

Das Programm der türkis-blauen Bundesregierung verfehlt seine Wirkung nicht. Eingriffe in die Sozialversicherung, Schwächen der Sozialpartnerschaft und Rechtspopulismus auf der Regierungsbank sind ein Motivationsschub für die SPÖ-Anhängerschaft. Die in den letzten Jahren schütter gewordenen Marsch-Reihen am 1. Mai haben sich heuer erkennbar gefüllt, Parteichef Christian Kern wird sich später in seiner Ansprache bei der Bundesregierung ironisch dafür bedanken.

Persönlich wird der Bundeskanzler zwar nicht attackiert, aber der Namensspiele gibt es genug. „Wer raucht, lebt kurz“, steht da in Großbuchstaben. Oder: „Diese Regierung wird als Kurzzug geführt“ (Foto). Oder schlicht: „Kurz, kürzer, Kürzungen.“