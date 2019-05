Gurken bis Greise: Fünf EU-Mythen im Faktencheck

Mythos Nr.5: „Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa“

Nur langsam beginnt das Klischee zu verblassen: Wen die Partei nach Brüssel schickt, der muss irgendwie ins politische Ausgedinge, in sichere Entfernung, nach Brüssel „verräumt“ werden. Als ob die Hauptstadt der EU eine Versammlung von Eurokraten, Lobbyisten, Polit-Senioren und Abschiebeposten wäre.

Wahr ist vielmehr: Die Zeiten, in denen Ex-Minister und unliebsam gewordene Politfunktionäre nach Brüssel abgeschoben wurden, sind längst vorbei. Denn heute geht es um politische Einflussnahme. Wer in Brüssel arbeitet, sei es in der Kommission, im Parlament oder in einer der vielen Interessensvertretungen, ist Teil des politischen Großlabors EU.

Regierungen wählen einen Kommissar, der im Zentrum des Brüssel-Geschehens für sie mitreden muss. Und auch die Parlamentarier haben heute mehr Macht als früher. Seit dem Vertrag von Lissabon 2009 können sie Gesetzesvorhaben entscheidend verändern und blockieren. Ohne ihr Grünes Licht gibt es etwa kein gemeinsames EU-Budget.

Berufliche Neustarter wiederum, die planen, in Politik oder höhere Verwaltung einzusteigen, kommen an einem mehrmonatigem Praktikum in Brüssel nicht mehr vorbei. Zu jeder Zeit befinden sich etwa 5.000 junge Praktikanten aus ganz Europa in der Stadt. Und dort wartet die große Überraschung: Das als grau, zubetoniert und bürokratisch verschrieene Brüssel ist abseits seiner Beton- und Glasbürokästen viel cooler, bunter und lebendiger als sich Neuankommende je gedacht hätten.