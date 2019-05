Alles, was Sie zur EU-Wahl wissen müssen

Wer zieht ins Europäische Parlament ein?

Grundsätzlich gilt in Österreich auch bei der Europawahl die Vier-Prozent-Hürde. Eine Liste muss also mindestens vier Prozent der Wählerstimmen erreichen, um in die Sitzverteilung miteinbezogen zu werden.

EU-Mandate sind im Verhältnis aber „teurer“ als Nationalratsmandate, weil es viel weniger zu verteilen gibt. 2014 kostete etwa einer der 18 Sitze 136.036 Stimmen bzw. 4,82 Prozent. Für die diesjährige Wahl erwartet Statistiker Erich Neuwirth, dass zwischen 4,6 und 4,9 Prozent der Stimmen nötig sein werden, um ein Mandat zu erringen. Ganz genau lässt sich das aber erst nach der Wahl sagen. Das liegt an dem Modell, das zur Verteilung verwendet wird - nämlich das d'Hondt'sche Höchstzahlenverfahren.

Im europäischen Vergleich gilt die Vier-Prozent-Hürde neben Österreich nur in Italien und Schweden. In den meisten (nämlich zehn) Ländern gilt eine Fünf-Prozent-Hürde, in neun weiteren hingegen gar keine.