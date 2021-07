EU-Wahl im TV: Jeder gegen jeden für Europa

Den Auftakt bei „ Reality Check“ macht Werner Kogler, EU-Spitzenkandidat der Grünen. Saringer begleitet ihn mit einem Kamerateam durch Graz, wo ihm auf einem Markt u. a. Fragen zu den Agrarfördergeldern aus Brüssel gestellt wurden. Denn ohne diese könnten kleine Bauern längst nicht mehr überleben. Nach Werner Kogler geht es mit Johannes Voggenhuber ( Liste Jetzt) über die Mariahilfer Straße in Wien. „ Johannes Voggenhuber habe mit den Menschen auf der Straße sehr tiefgehende, fast schon berührende Gespräche geführt. Der glühende EU-Befürworter konnte EU-Skeptiker davon überzeugen, warum es für Österreich so wichtig ist, Teil der Europäischen Union zu sein“, sagt Saringer.

Am 4. Mai ist sie mit den Neos, am 11. Mai mit der SPÖ, am 18. Mai mit der FPÖ und am 22. Mai mit der ÖVP unterwegs. Es sei interessant zu sehen, welche Themen an die Politiker herangetragen werden und wie unterschiedlich der Blick der Gesellschaft auf die EU ist. Dabei kristallisiert sich auch heraus, welche Schwerpunkte die Kandidaten für sich setzen. „Nach der Reportage klopfe ich beim Talk mit den Spitzenkandidaten die im Rahmen des Wahlkampftages getätigten Wortmeldungen auf ihren Wahrheitsgehalt ab.“