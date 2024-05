Aufrüstung der EU: Laut Experte EU nicht auf Angriff vorbereitet

Nach Ansicht von Borrell ist die europäische Verteidigungsindustrie "wettbewerbsfähig": Sie deckte laut Europäischem Auswärtigen Dienst (EAD) vor dem Krieg in der Ukraine etwa 40 Prozent des Verteidigungsbedarfs der europäischen Armeen, und exportierte etwa die Hälfte ihrer Produktion. "Der Angriffskrieg Russlands hat die große Notwendigkeit gezeigt, unsere industriellen Verteidigungskapazitäten zu stärken", betonte Borrell Anfang März anlässlich der Präsentation der EU-Verteidigungsstrategie der EU-Kommission. Die Ukraine soll eng in die Pläne eingebunden werden.

Die EU-Kommission setzt in ihrer Strategie mehrere Ziele fest: Bis 2030 sollen die EU-Staaten mindestens 40 Prozent ihrer Rüstungseinkäufe über gemeinsame Bestellungen abwickeln. Die Hälfte oder mehr der Einkäufe im Verteidigungsbereich soll zudem in Europa getätigt werden - bis 2035 soll der Mindestanteil auf 60 Prozent steigen.

"Die EU hat, was die Rechtslage angeht, wenig Kompetenzen im harten Verteidigungsbereich, die eigentlichen Kompetenzen liegen bei der NATO", sagt Guntram Wolff, führender Ökonom beim Brüsseler Think Tank Bruegel, im Gespräch mit der APA.

Für Experte Paul Taylor vom Brüsseler Think Tank European Policy Center (EPC) hat die EU-Kommission den "richtigen Ansatz" gewählt und ist "sehr ehrgeizig". Für ihn ist "die große Frage, wie viel der Privatsektor und wie viel der Staat einbringen sollte. Es handelt sich nicht um einen klassischen freien Markt." In den meisten Ländern gebe es ein bis zwei Anbieter und einen Abnehmer, den Staat. "Wir müssen eine viel stärkere Verteidigung aufbauen, als wir sie heute haben", betont Taylor im Gespräch mit der APA. Der Grund sei "die Vermeidung, nicht die Führung eines Krieges".

Verteidigungsexperte sieht EU nicht auf Angriff vorbereitet

Der Verteidigungsexperte Daniel Fiott sieht die Europäische Union nicht auf einen militärischen Angriff vorbereitet. Ein solcher Angriff sei derzeit "unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich", sagte der Brüsseler Politikwissenschafter im APA-Interview. "Das bedeutet, dass wir die Situation ernst nehmen sollten." Zwar sei die EU-Verteidigungspolitik schon jetzt nicht nur symbolisch, "aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die EU auf eigene Faust handeln würde."

Fragen sieht der Professor am Zentrum für Sicherheit, Diplomatie und Strategie an der Brussels School of Governance auch, was die Kooperation mit dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis NATO betrifft. "Wir sind heute in Europa nicht vorbereitet auf eine Koordination oder Kooperation von EU und NATO im Fall eines militärischen Angriffs", sagte Fiott. Er wies darauf hin, dass die meisten EU-Staaten auch der NATO angehören und vermutlich sowohl die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags als auch jene nach Artikel 42.7 des EU-Vertrags aktivieren würden. Dies würde eine gemeinsame Antwort von EU und NATO erforderlich machen, "aber es gibt keinen institutionellen Mechanismus zur Regelung dieser Antwort".