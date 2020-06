Syrien: Keine Waffenlieferung bis August

Diplomatische Theorie und syrische Praxis – zumindest in einem Punkt sind das zwei ganz verschiedene Dinge: in Sachen Öl etwa. Vergangenen April hatten die EU-Außenminister beschlossen, seit 2011 geltende Sanktionen gegen Öl- und Gas-Produkte aus Syrien aufzuweichen. Es ist ein Punkt unter vielen in jenem Sanktionenpaket, das Ende Mai ausläuft und um dessen Modifizierung jetzt gerungen wird. Die Aufweichung, so heißt es, solle der syrischen Bevölkerung und der Opposition zu Gute kommen. Gebracht hat sie allerdings einen Wettlauf um Ölfelder und Pipelines sowie die Festigung der Oberhoheit, die islamistische Gruppen über diese bereits zuvor hatten.

Ein Großteil der Quellen wird von der Al-Nusra-Front, die mit der El Kaida alliiert ist, kontrolliert. Und das nicht, weil ihr diese Gebiete zufällig in die Hände fielen. Das Rennen um die Ölfelder ist auch ein Kampf – und einer, in dem auch unterschiedliche Gruppen innerhalb der Opposition bereits aneinander geraten.

Al Nusra kontrolliert einen Großteil der Felder in der Region Deir ez-Zor. Die Kontrolle über Quellen weiter nördlich setzte sie gegen kurdische Gruppen durch. Es handelt sich um wilde Raffinerien, wo unter freiem Himmel Rohöl verkocht und Diesel oder Benzin in Gartenschläuchen kondensiert wird. Das alles in mittlerweile industriellem Ausmaß, das es der Al-Nusra-Front erlaubt, ihre Marketingmaschine am Laufen zu halten und in den von ihr kontrollierten Gebieten etwa Bäckereien aufzubauen. So abstrus das klingen mag: Beim Verkauf der Öl-Produkte kooperiert die Al-Nusra-Front mit Stellen der syrischen Regierung. Etwa wenn es um den Transport über die Frontlinie geht. Zugleich kooperiert die syrische Regierung mit und zahlt an Al Nusra, wenn es darum geht, den Fluss an Rohöl durch Pipelines in die Küstenhäfen Baniyas und Latakia aufrecht zu erhalten.

Faktisch sind die vergangenen April beschlossenen EU-Erleichterungen noch nicht tatsächlich in Kraft, weil es an Reglementierungen fehlt. Näher definiert ist zudem, dass die Gremien der Opposition die Kontrolle über die Öl-Exporte haben müssen. Haben sie aber nicht. Fakt ist aber auch, was der Analyst Joshua Landis gegenüber dem Guardian derart zum Ausdruck brachte: Wer auch immer Syriens Öl, Wasser und Landwirtschaft kontrolliere, habe Syrien an der Gurgel. Derzeit sei das Al Nusra.