Kanzler Faymann droht mit Ende der Golan-Mission

Waffenembargos

„Der UNO-Einsatz in der syrisch-israelischen Pufferzone am Golan wird dann zum Risiko“, waren sich die Cameron-Gegner einig. Faymann drohte, dass es einen Zeitpunkt gebe, „wo die Gefahr für unsere Soldaten (380, Anm.) so eingeschätzt wird, dass wir nicht mehr verantworten können, den UNO-Einsatz zu leisten“. Heißt: „Ein Ende deswürde den Abzug unserer Soldaten vom Golan bedeuten“, so der Kanzler zum KURIER. Außenminister Spindelegger und Verteidigungsminister Klug gehen ebenfalls von diesem Szenario aus.

Kommende Woche tagen die EU-Außenminister. Gibt es keine Einigung, läuft das Waffenembargo und das Sanktionen-Paket gegen Syrien per Juni aus. EU-Außenbeauftragte Ashton arbeitet für die Sitzung ein Positionspapier aus. Deutschland tritt dafür ein, den militärischen Arm der Hisbollah auf die Terrorliste der EU zu setzen, was auch Israel fordert.