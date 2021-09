Zypern: Lokalaugenschein am "Schlupfloch" der Migranten

Zypern hat mit dem Libanon ein Abkommen geschlossen, in dem es heißt: Der Libanon ist ein sicheres Drittland. NGOs berichten zudem, dass es schon auf dem Meer immer wieder zu illegalen Pushbacks gibt.

In den türkischen Norden aber kann Zypern die meist aus Afrika kommenden Migranten nicht zurückschieben. Denn auch das würde bedeuten, dass der griechische Süden den Norden als eigenständig anerkennt. Doch so leicht es ist, in der griechischen Republik Zypern zu landen, so schwer ist es, auf das europäische Festland zu kommen. Und so steigt die Zahl der Migranten auf der Insel weiter.

Asylsuchende von hier in die anderen EU-Staaten weiterzubringen, lehnt Brüssel bisher ab. Dies, so heißt es in der EU-Kommission, wäre ein Pullfaktor.