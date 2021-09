Irreguläre Migration: Wer es in die EU schafft, bleibt fast immer

„In Afrika wird eine zu enge Kooperation mit der EU bei Rückkehrangelegenheiten oft als eine Art Verrat an den eigenen Staatsbürgern empfunden“, schildern die Migrationsexperten Florian Trauner und Philipp Stutz (Uni Brüssel) in einer Studie. Denn in Afrika sind die dringend benötigten Überweisungen der nach Europa Ausgewanderten oft viel höher als die Entwicklungshilfe.