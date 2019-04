Zwischen May und Corbyn flogen die Fetzen

Es ist still, als er spricht: „Darf ich meine ehrenwerte Freundin, die Premierministerin, drängend fragen, wann die Bahnhofsstation in Selby endlich einen barrierefreien Zugang erhält?“, fragt er.

Lautes Gelächter im Saal, Adams entschuldigt sich ironisch dafür, die Abgeordneten enttäuschen zu müssen. Das britsche Unterhaus erweckte in der parlamentarischen Fragestunde an May nicht den Eindruck, als ob die Zeit drängen werde. Auch wenn es hin und wieder Fragen von Abgeordneten gab, die sich durchaus ernsthaft mit der Causa auseinandersetzen wollten, kamen von May gewohnte Worte zur Wichtigkeit eines geregelten, raschen Austritts. Und viele skeptische Tories, die so gar nicht darüber erfreut sind, dass sich ihre Premierministerin nun mit Corbyn trifft. Ex-Brexit-Minister David Jones fragte sie etwa, ob sie nach wie vor denke, dass Corbyn ungeeignet fürs Regieren sei. „Labour wäre die falsche Wahl. Zahlreiche Vorkommnisse bestätigen das“, antwortete May und redete sich abermals in Rage. Und doch würden er und sie in vielen Punkten – den Brexit betreffend – übereinstimmen: „Wir beide wollen einen Austritt mit Abkommen sicherstellen, wir wollen beide Arbeitsplätze schützen, wir wollen beide die Personenfreizügigkeit beenden, wir beide erkennen die Bedeutung des Austrittsabkommens an“, sagte sie.

Im Laufe des späteren Nachmittags werden sich die beiden treffen und wollen tatsächlich über substanzielle Themen reden.