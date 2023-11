Zwischen Krieg und Kooperation: Interpol wird 100

Es waren israelische Polizisten, die sich der Hamas am 7. Oktober als Erste in den Weg stellten. 57 Polizeibeamte verloren an diesem Tag an der Grenze zum Gazastreifen ihr Leben. „Sie waren direkt in die Kampfhandlungen einbezogen, deshalb ist der Krieg dort für die Polizei ein sehr emotionales Thema“, weiß Sicherheitsexperte Nico Lange. Dem renommierten deutschen Politikwissenschafter zufolge verhält es sich im Russland- Ukraine-Konflikt ähnlich, denn dort seien zu Kriegsausbruch zahlreiche Polizisten mobilisiert worden.

Vor diesem konfliktreichen Hintergrund findet in Wien – dort, wo die kriminalpolizeiliche Organisation vor 100 Jahren gegründet wurde, ab heute, Dienstag, die viertägige Interpol Generalversammlung statt. Zu dieser werden Delegationen aus 194 Mitgliedsstaaten erwartet – darunter auch Russland, die Ukraine, Israel sowie Palästina.