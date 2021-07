Zwei Gründe, die für das Unwetter in Deutschland verantwortlich sind

Marc Olefs ist Leiter der Klimaforschung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte. Im KURIER-Gespräch erklärt er, wie solche gewaltigen Unwetter überhaupt entstehen können, ob das in dieser Form auch in Österreich möglich wäre - und was das Ganze etwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Das Gespräch wurde auch für den KURIER Daily Podcast aufgezeichnet.