Die Zahl der Toten und Verletzten musste ständig nach oben korrigiert werden: elf, fünfzehn, zwanzig, zweiundvierzig – es sollten Dutzende werden. Auch in Köln wurden zwei Menschen tot in ihren mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz in seinen überfluteten Keller. Im Sauerland starben bei den Rettungseinsätzen zwei Feuerwehrleute. Ein 46-Jähriger war in Altena nach der Rettung eines Mannes aus einem überfluteten Stadtteil ins Wasser gestürzt und abgetrieben. Ein 52-Jähriger kollabierte beim Einsatz und starb.

Die Einsatzkräfte waren am Donnerstagabend am Rande ihrer Kräfte. Immer wieder mussten Retter auch Retter retten. Wie in der Sendung "Brennpunkt" bei der ARD berichtet wurde, war bei Trier der LKW einer Rettungsmannschaft im fließenden Gewässer abgedriftet. Die Personen mussten zwischen 1 Uhr und 6 Uhr Früh auf dem Dach des Wagens ausharren, bis sie in Sicherheit gebracht werden konnten.