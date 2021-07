"Man kann nur weinen und abwarten": Wie Betroffene die Flut erleben

"Permanent fliegen hier Hubschrauber und holen Leute ab", berichtet ein Mann den Reportern der Welt. „Jeder kennt hier jemanden, den es auf irgendeine Art und Weise erwischt hat“, sagt Carina Albrechtsberger-König dem KURIER. Die 35-jährige Wienerin lebt seit ein paar Jahren in der Grenzregion Deutschland–Niederlande–Belgien, ihre Wahlheimat Wegberg blieb von der Flutkatastrophe im Großen und Ganzen verschont. Für all jene, die weniger Glück hatten, besorgten sie und viele der Nachbarn gestern eilig Sachspenden. „Gebraucht wird alles: Taschenlampen, Decken, Windeln.“ Fast am Wichtigsten seien für viele aber Ersatz-Akkus, um die Mobiltelefone aufzuladen. „Die Menschen versuchen verzweifelt, irgendwie mit den noch Vermissten in Kontakt zu treten“, sagt Albrechtsberger-König.

Neben Trauer und Entsetzen ist überall diese Solidarität spürbar. Weil viele der Häuser wohl auf längere Sicht unbewohnbar sind, boten Menschen mit intakten Wohnräumen ihren Nachbarn an, die kommenden Nächte bei ihnen zu verbringen.

"Es ist wie in einem schlechten Film", sagt Udo Schmitz aus Euskirchen in NRW. "Man ist ständig in Habt-Acht-Stellung", schlafen sei so gut wie nicht möglich, ständig höre man Geräusche. Das Schöne: "Jeder hier hilft dem anderen."