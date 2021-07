"Entschuldigung, junge Frau...": Armin Laschet im Krisenmodus

Es ist also ein schwieriger Spagat, den Laschet in den letzten Stunden da bewältigen musste.

Verantwortung übernehmen als Ministerpräsident, anpacken, vor Ort Präsenz zeigen. Auch mal in Gummistiefeln. Aber so, dass ihm keiner den Vorwurf machen kann, hier zu sehr im Wahlkampfmodus zu sein. Oder gar die Flut für seine Zwecke einzuspannen.

Politbühne Krise

Wenn er alles richtig macht, profiliert sich der bislang noch blasse Laschet in den kommenden Tagen als echter Krisenmanager. So wie einst Helmut Schmidt, der als Hamburger Innensenator mit der Sturmflut von 1962 die bundesweite Bühne betrat – und bis zu seinem Tod 2015 dann auch nie wieder so richtig verlassen sollte. Oder wie Gerhard Schröder, der bei den Überflutungen in Ostdeutschland 2002 die Gummistiefel deutlich schneller anhatte als sein Kontrahent Edmund Stoiber.

Was machte Laschet also nun? Zumindest im Kurzzeitgedächtnis bleiben vor allem zwei TV-Auftritte des designierten Merkel-Nachfolgers am Donnerstag.

Bei Maybrit Illner war er am Abend als Krisenmanager von vor Ort (aus Stolberg bei Aachen) zugeschaltet. Wirkungsvoll inszeniert, im schwarzen Regenmantel. Was er aber zu sagen hatte, klang alles andere als nach anpacken. Bei Maßnahmen gegen den Klimawandel dürfe die deutsche Wirtschaft nicht den Anschluss im internationalen Wettbewerb verlieren, betonte er: „Es ist niemandem damit gedient, wenn das Stahlwerk in andere Regionen abwandert. Dann wäre unsere Klimabilanz gut, aber dann wird das CO2 woanders ausgestoßen.“