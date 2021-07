Flutkatastrophe in Deutschland: Schon wieder stürzen Häuser ein, Zahl der Toten steigt

*Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Die Flutkatastrophe in Deutschland ist noch nicht überstanden. In den frühen Morgenstunden stürzten in Erfstadt-Blessem, einer Kleinstadt südlich von Köln, zahlreiche Häuser ganz oder teilweise ein. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser, teilten die Behörden mit.

Aus den Häusern seien immer wieder Notrufe gekommen, die Menschen vor Ort können derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden.

Indes stieg die Zahl der bestätigten Toten in Reinland-Pfalz auf 50. "Die Befürchtung ist, dass es noch mehr werden", sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt, so berichten deutsche Medien am Freitagmorgen wurden mindestens 80 Menschen durch die Wassermassen getötet.