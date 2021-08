„Das Unvorstellbare wird in Belarus gerade Wirklichkeit“

„Ich bin Schriftstellerin. Ich arbeite mit Wörtern“, sagt sie. Ihren Protest führt sie auf ihre Weise auch aus dem Grazer Exil fort. Seit Monaten schreibt sie Karten mit Botschaften an politische Gefangenen in Belarus. 600 Personen sind es laut offiziellen Angaben, vermutlich aber deutlich mehr. Im Herbst will sie die Aktion ausweiten: Menschen aus der ganzen Welt sollen belarussischen Oppositionellen in Haft wie derzeit etwa Maria Kolesnikowa Nachrichten schreiben können. „Mir ist wichtig, dass die Leute in den Gefängnissen nicht die Hoffnung verlieren“, sagt Cimafiejeva. Sie selbst habe immer Hoffnung. „Es geht doch um meine Heimat, auch wenn mir bewusst ist, dass ich sie noch einige Zeit nicht sehen werde.“

Europa und die gesamte Welt sollen nur genau hinsehen nach Belarus – und auch zum großen Verbündeten nach Russland. „Das andere Monster“, sagt Julia Cimafiejeva, „was dort passiert, ist um nichts besser.“