Lukaschenkos langer Arm? Aktivist im Exil tot aufgefunden

Tausende geflohene Weißrussen in der Ukraine, in Litauen, in Polen, selbst in Österreich haben die mörderische Botschaft des Regimes in Minsk verstanden: Sie sollen sich nirgends sicher fühlen.

Das hatte kurz zuvor auch Kristina Timanowskaja zu spüren bekommen. Die junge Olympiateilnehmerin, die es gewagt hatte, in Tokio ihren Trainer zu kritisieren, hätte offenbar zur Strafe sofort nach Weißrussland zurückgeflogen werden sollen.