Hungerstreik und Angst: Weißrussen im Exil

„Konkrete Lösungen erwarten wir nicht von der EU“, so Anton Sayfullayeu, Weißrusse in Warschau, gegenüber dem KURIER. Der Anthropologe betreibt die Webseite „Belarus 2020“ für polnische Leser. Polen wie auch Litauen sind die vornehmlichen Exilländer der weißrussischen Opposition. Nach den massiven Repressionen durch Staatspräsident Aleksander Lukaschenko gegen die Massenproteste wegen Wahlfälschung flüchteten im vergangenen Jahr an die 20.000 Belarussen nach Polen und weitere 7.000 nach Litauen. So wie Swetlana Tichanowskaja, Hoffnungsträgerin bei den Präsidentschaftswahlen. Sie und die Mitglieder des „Koordinationsrates“, der von Oppositionspolitikern nach den Wahlen gegründet wurde, mussten Minsk verlassen, teils in überhasteter Flucht. Im Exil ist ihr Charisma und Einfluss geschwunden.