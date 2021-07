Der Pate und sein „Schützling“ im weißrussischen Gulag

Er weiß nur: Dzianis Kireshchanka, der mit Politik wenig am Hut hatte, wollte im August 2020 faire Wahlen. Keine, wo alle ernsthaften Herausforderer schon vorher verhaftet oder wie im Fall Svetlana Tichanowskaja ins Exil getrieben wurden. Keine, wo sich Diktator Lukaschenko mit Fälschungen, Druck und Gewalt an der Macht hält. Doch es kam genau so, und Dzianis Kireshchanka wurde von der Straße weg verhaftet.