Filmregisseur: "In Belarus herrscht Alarmstufe Rot“

Der Regisseur

Aliaksei Paluyan (31) wurde 1989 in Belarus geboren. Im Jahr 2012 zog er nach Deutschland und studierte Film- und Regie an der Kunsthochschule Kassel. Sein Kurzspielfilm-Drama SEE DES GLÜCKS, eine deutsch-belarus-spanische Koproduktion, gewann zahlreiche Preise auf internationalen Festivals. Der Film stand etwa auf der Longlist für die Oscars 2021.



„Courage“, Aliaksei Paluyans Langfilm-Debüt, ist ab heute, Freitag in den heimischen Kinos zu sehen. Ausgangspunkt der Doku ist das Free Theater of Belarus in Minsk. Zwischen Theaterproben und Alltag der Protagonisten zeigt der Film, wie sich Menschen organisieren, um auf der Straße gegen das Regime von Alexander Lukaschenko zu protestieren, der mit voller Härte gegen seine Landsleute vorgeht