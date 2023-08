33 Todesopfer nach IS-Angriff in Syrien

Nach einem Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien ist die Zahl der get├Âteten syrischen Soldaten Aktivisten zufolge auf mindestens 33 gestiegen. Mehrere Menschen schwebten weiterhin in Lebensgefahr, teilte die Syrische Beobachtungsstelle f├╝r Menschenrechte mit Sitz in London am Samstag mit. Der IS hatte in der Nacht auf Freitag drei Busse der Soldaten in der Provinz Dair al-Saur im Osten des Landes attackiert. Die Terrormiliz bekannte sich zu dem Angriff.