Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab

Syrien wieder Teil der Arabischen Liga

Mehr als zwölf Jahre nach dem Beginn des Bürgerkrieges sitzt der syrische Machthaber Bashar al-Assad wieder im fest im Sattel. Jüngst wurde Syrien auch wieder in die Arabische Liga aufgenommen. In der Türkei, die drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, gibt es starken gesellschaftlichen Druck in Richtung Abschiebungen.

In Österreich liegen Syrer weiterhin an der Spitze der Asylstatistik, mit 2.572 Anträgen von Jänner bis März. Auch in der Langzeitstatistik seit 2015 belegen Syrer mit 90.404 Anträgen vor Afghanen (84.803) und Indern (23.683) den ersten Platz.