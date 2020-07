Yoga, Glück und Coolness: Die schrägsten Ministerien der Welt

Auch wenn ihm massiver Widerspruch seitens der Wissenschaft entgegenschlug – Naik hat einen mächtigen Unterstützer: Der indische Regierungschef Narendra Modi ist davon überzeugt, dass Yoga auch gegen das Coronavirus helfe: „Im Moment kann nur eine starke Immunität als Schutzschild oder Leibwächter für uns und unsere Familienmitglieder wirken. Yoga ist unser vertrauter Freund beim Aufbau dieses Schutzschildes“, sagte der Premier während der Krise.

Indien mag eine Yoga-Macht sein, Japan ist es in der Unterhaltungsindustrie. Damit das so bleibt – und auch womöglich wächst –, gibt es ein Staatsministerium für „Cool Japan“, geführt von Naokazu Takemoto. Hello Kitty, diverse Manga- und Anime-Serien oder Videospiele sollen Japans Ruf als weltweite „kulturelle Supermacht“ weiterhin gewährleisten. In einem Bericht wird etwa stolz verkündet, dass Hello Kitty-Produkte bereits in mehr als 100 Ländern verkauft würden. Die japanischen Restaurants im Ausland hätten sich nahezu vervierfacht.