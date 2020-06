Die besten Reatreats weltweit: So haben Sie Yoga noch nie erlebt

Erste AntiGravity-Yogakurse auf den Malediven

Das Four Seasons Resort Maldives auf der Insel Landaa Giraavaru bietet als erstes Resort auf den Malediven "AntiGravity-Yoga" (Yoga in einem trapezförmigen Tuch, das von der Decke hängt) und Panchakarma (eine ayurvedische Reinigungskur) an.