Israels neue Riesen-Regierung: Gantz und der Prozess-Premier

Mit einer Mammut-Regierung aus über 40 Ministern und Vizeministern will Benjamin Netanjahu in seine neue Amtszeit gehen. Doch: Es ist nicht länger „Israels rechteste Regierung aller Zeiten“. Die Strammrechten blieben diesmal draußen. Mit am Tisch sitzt dagegen die Chossen-Partei von Herausforderer Benny Gantz – liberale Mitte und ausgesprochene Gegner Netanjahus. Sie haben ihr Wahlversprechen „Nur ohne Bibi!“ gebrochen. Jetzt brennen sie darauf, enttäuschten Wählern zu beweisen: Wir sind keine Handlanger.

Noch an diesem Wochenende erklärte Gantz vor Kameras: Mit mir wird es kein Gesetz geben, dass Netanjahu gesetzliche Immunität gewährt. Und sollte das Oberste Gericht umstrittene Passagen im Koalitionsabkommen für ungültig erklären, gibt es kein Gesetz zur „Umleitung“ am Gericht vorbei. Soll heißen: So stabil die Mehrheit dieser Koalition auch aussieht, sie kann jederzeit platzen. Noch in der Nacht zum Freitag saß Gantz bei Netanjahu: „Zur Besprechung aller fragwürdigen Vorgänge.“