Xi Jinpings Macht wächst: Volkskongress wählt Chinas neue Regierung

Am Sonntag begann in der chinesischen Hauptstadt eine besondere Sitzung des Volkskongresses. In der Großen Halle des Volkes tagen in den nächsten ein bis zwei Wochen rund 3.000 Abgeordnete, es ist damit die größte Parlamentssitzung der Welt. Neben dem Budget für das kommende Jahr bestätigen sie diesmal auch eine neue Regierung für die nächsten fünf Jahre.

Überraschungen wird es dabei keine geben, denn der Volkskongress ist de facto ein Vollzugsorgan für die kommunistische Partei Chinas; alle relevanten Personalentscheidungen wurden bereits im Oktober auf dem Parteitag beschlossen.