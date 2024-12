Xi droht Taiwan in Neujahrsansprache: "Wiedervereinigung nicht aufzuhalten"

Chinas Präsident Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache den Druck auf Taiwan erhöht. Niemand könne eine Wiedervereinigung aufhalten, sagte Xi in der im chinesischen Staatsfernsehen am Dienstag ausgestrahlten Rede.

"Die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sind eine Familie. Niemand kann unsere Familienbande zerreißen, und niemand kann die historische Entwicklung hin zur nationalen Wiedervereinigung aufhalten", so Xi.