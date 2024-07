Extrem rassistisch und nationalistisch: Das sind die "Grauen Wölfe". Was hinter der Geste des Torschützen Demiral steckt und warum der gestrige 2. Juli eine zusätzliche historische Bedeutung hat.

Demirals "Wolfsgruß": Was hinter der Geste steckt

Er hätte so schön sein können, der türkische Sieg, klagten Fans in den sozialen Medien. Doch der Wolfsgruß des Torschützen Merih Demiral habe dem Jubel einen bitteren Beigeschmack gegeben. Der 26-Jährige formte am Dienstagabend im Leipziger Stadion mit beiden Händen eine Geste, nämlich den sogenannten Wolfsgruß, ein Handzeichen und Symbol der rechtsextremistischen "Grauen Wölfe". Bei einer anschließenden Pressekonferenz sagte er, die Geste habe keine "versteckte Botschaft", er habe sie bei Leuten im Stadion gesehen und wollte "einfach nur demonstrieren, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin, Türkei zu sein".

© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Wer sind die Grauen Wölfe? Die "Grauen Wölfe" sind die Anhänger der rassistischen, nationalistischen und rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung", die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Bewegung hat ihre Ursprünge im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts, als der türkische Nationalismus erstarkte. Die Ideologie propagiert "den Türken" als "Herrenrasse", alle anderen Menschen seien "minderwertig" – das richtet sich vor allem gegen Kurden, Armenier, Aleviten, Juden, Christen und Jesiden. Der Ideologie zufolge streben die Ülkücüler ein völkisches Großreich namens "Turan" an, das vom Balkan bis China reichen soll. Für diesen Kampf ist auch Gewalt ein akzeptiertes Mittel. Zwischen 1974 und 1980 sollen die "Grauen Wölfe" offiziellen Angaben zufolge knapp 700 Menschen ermordet haben. In der Türkei ist die ultranationalistische, immer islamistischere MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Auch deswegen duldet Präsident Erdoğan die Bewegung, verwendet das Zeichen selbst bei öffentlichen Auftritten. Die MHP hat auch erheblichen Einfluss auch die Gruppierung in Deutschland, die Sicherheitsbehörden in Deutschland sprechen von rund 12.000 Anhängern. Damit gehört die Gruppierung zu den stärksten rechtsextremen Strömungen Deutschlands. Offizielle Mitgliedszahlen weltweit gibt es nicht.

Ist der Gruß nicht verboten? Der Gruß wird häufig verglichen mit dem deutschen Hitler-Gruß, da die Grauen Wölfe auch Adolf Hitler als eines ihrer Vorbilder in der Rassen- und Vernichtungsideologie sehen. In Deutschland ist, anders als in Österreich, der Wolfsgruß nicht verboten und strafbar. Der Verfassungsschutz begründet das damit, dass die Geste mitunter auch genutzt wird, um Zugehörigkeit zu symbolisieren und politische Gegner öffentlich zu provozieren. Der Verfassungsschutz schreibt, dass ein Zeigen des "Wolfsgrußes" zwar ein Bekenntnis zur Ülkücü-Ideologie sein kann, allerdings "muss nicht jeder Verwender dieses Grußes ein türkischer Rechtsextremist sein". So gibt es auch Fotos von Oppositionspolitikern, etwa von dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu, einem Aleviten, wie er den Gruß zeigt. In Österreich hingegen wird die Geste mit einer Geldstrafe von bis zu 4.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Monat bestraft. In Wien wurde der Gruß zuletzt gezeigt, als Anhänger Erdoğans Sieg feierten.

Warum ist 2. Juli in diesem Zusammenhang ein problematischer Tag? Gestern war der Jahrestag des sogenannten "Sivas-Massakers": Am 2. Juli 1993 ermordete ein Mob der "Grauen Wölfe" im Rahmen eines alevitischen Festivals 35 Aleviten im Hotel Madimakin in Sivas in Zentralanatolien. Das Hotel wurde angezündet, die Menschen verbrannten im Hotel. Einige Täter sind bis heute nicht verurteilt und auf der Flucht. Die türkische Regierung vermeidet für die Tat den Begriff "Massaker". Was sind die Reaktionen? Zahlreiche deutsche Staatsbürger mit und ohne Migrationshintergrund verurteilten den Gruß. Viele türkische Fans fordern eine Sperre von Demiral für die nächsten Spiele. Der Verein und Dachverband "Türkische Gemeinde in Deutschland" verurteilte die Geste. Am Mittwochvormittag gab die UEFA bekannt, ein Verfahren gegen Demiral eingeleitet zu haben.